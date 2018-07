Mesmo com manhã chuvosa, trânsito flui bem em SP Apesar do mau tempo esta manhã na capital paulista, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a SPTrans informaram que o trânsito em São Paulo está tranqüilo, sem registro de acidentes graves ou de lentidão intensa. Segundo a CET, a região do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, encontra pequenos pontos de lentidão devido a uma maratona que ocorre nas proximidades do local. Porém, o congestionamento é inferior a um quilômetro (km), o que representa 0,1% dos 835 km monitorados até as 9h15 (de Brasília). Até este horário, foram registradas nove ocorrências, mas nenhuma de sérias proporções.