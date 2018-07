Mesmo com proibição, 5 Estados têm rodovias bloqueadas

Ainda no Estado mineiro, moradores da cidade de Congonhas bloqueiam os dois sentidos da BR 040, na altura do km 622. Eles reivindicam a construção de uma passarela no local. De acordo com informações na Polícia Rodoviária Federal (PRF), não havia protesto de caminhoneiros na estrada até o início desta manhã.

No Espírito Santo, manifestantes também ocupam o km 31 da BR 101, em Conceição da Barra, para pedir a construção de uma nova passarela. Ainda na BR 101, o bloqueio dos caminhoneiros acontece em Iconha, no km 374, e Rio Novo do Sul, no km 392. Na Bahia, a categoria realiza protestos BR 116 nos km 835, 900 e 910.

A PRF registra ainda interdições em rodovias federais nas cidades de Palmeira da das Missões e Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul. Nos dois trechos, os manifestantes impedem apenas a passagem de veículos de carga. Já na altura de Pelotas e Canguçu o bloqueio é total.

Em Santa Catarina, caminhoneiros paralisam as BRs 282 e 158 em Catanduvas, Cunha Porã, Palmitos, Maravilha e São Miguel do Oeste. Nos dois últimos municípios o bloqueio dura desde o início dos protestos, na manhã dessa segunda, 1. A intenção inicial do Movimento União Brasil Caminhoneiro (MUBC) - que organiza a mobilização - é continuar com os protesto até às 6h desta quinta-feira, 4.