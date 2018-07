Mesmo ocupado, traficantes ainda atuam no Alemão A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou, nesta manhã, que traficantes continuam agindo no complexo de favelas do Alemão, na zona norte da cidade, ocupado desde novembro de 2010 por uma força pacificadora do Exército. Agentes da 22ª DP (Penha) apresentam hoje um traficante apontado como o responsável pelo assassinato de um morador do Alemão, no mês passado.