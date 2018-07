Mesmo sob risco, 500 famílias ficam em Três Vendas

O nível da água no local chegou a dois metros e, por já estar nivelado com o do Rio Muriaé, não deve subir mais. No momento, o acesso ao local é feito somente por barco e a energia elétrica foi cortada.

Ontem, o Corpo de Bombeiros e o Exército auxiliaram na retirada dos moradores. Entretanto, apenas metade deixou o local e foi para a casa de parentes ou para um dos abrigos montados pela prefeitura.

As famílias que ainda estão em Três Vendas e resistem à retirada da Defesa Civil aguardam em cima da laje de suas casas, junto com os objetos pessoais, que o nível da água do rio baixe. Aqueles que resolverem sair hoje não poderão levar objetos grandes e móveis, já que o transporte será feito por barco.

Com a elevação do nível das águas do Muriaé, foi aberta uma cratera de 20 metros na BR-356, que funcionava como um dique-estrada, o que abriu espaço para as águas do rio inundarem a região. Nessa quinta-feira, o

dique se rompeu, alagando todo o bairro. As informações são da Agência Brasil.