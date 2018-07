Mesmo vetada, São Marcos marca vestibular

Uma prova foi marcada para sábado passado, mas foi cancelada após o Estado informar aos organizadores a decisão do MEC. O MEC abriu também processo de supervisão para a verificação de possíveis irregularidades administrativas e no corpo docente, além de indícios de insustentabilidade financeira.

Desde setembro, a USM está sob intervenção judicial e a professora Maria Aurélia Varella foi nomeada como reitora. No entanto, os mantenedores afirmam que o cargo ainda é de Ernani José de Paula, reitor em exercício e filho do fundador da USM. É Paula quem está organizando o vestibular. "Nosso recredenciamento foi concluído e uma portaria de dezembro, sobre as instituições com bons resultados nas últimas avaliações, supera a de março." / MARIANA MANDELLI