Mesquita quer que BC faça supervisão de fundos Seria importante que o Banco Central passasse a ter, junto com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), "autoridade de supervisão" sobre a indústria de fundos de investimento, especificamente sobre os fundos que fazem parte de conglomerados financeiros liderados por bancos. Essa posição foi defendida pelo diretor de Política Econômica do BC, Mário Mesquita, em discurso no 5º Seminário Anbima de Mercado de Capitais. O dirigente do BC informou, pela assessoria de imprensa da instituição, que essa ideia faz parte de temas perenes para reflexão e são visões pessoais suas, e não do Banco Central.