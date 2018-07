Messi tem 12 gols no Espanhol. CR só 1. Ainda dá para brigar?

Messi e Cristiano Ronaldo dominam o futebol mundial há uma década. Cada um foi eleito o Melhor do Ano pela Fifa cinco vezes. Os craques brigam a supremacia gol a gol. Mas o argentino conseguiu uma boa vantagem sobre o português na liga espanhola 2017/2018.

Em dez jogos, Messi fez 12 dos 28 gols da equipe catalã e empurra o Barcelona para a liderança com 28 pontos. São nove vitórias e um empate. Cristiano Ronaldo só marcou uma vez e vai mal como o Real, oito pontos atrás na classificação, em terceiro lugar. O ataque merengue foi às redes em 19 oportunidades.

Na história do Espanhol, o Real jamais conseguiu buscar um título com a devsnatagem de oito pontos. Vai precisar muito do talento do astro português. Mas será que ele vai conseguir ir atrás da artilharia?

Messi e CR7 já foram cada um três vezes artilheiros nacionais.