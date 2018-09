Mestre da arte da prosa

No início deste século, o alemão W. G. Sebald era a figura mais brilhante da constelação literária europeia - sua morte precoce, em um acidente de carro em 2001, foi um terrível sequestro cultural. Resta o que restou, e é muito. Os Anéis de Saturno é uma peça literária que conjura no seu corpo dois prazeres que no imaginário cultural são inconciliáveis - sofisticação intelectual e compulsiva legibilidade. O narrador, esgotado por dores no corpo, escreve sobre sua peregrinação partindo do condado de Suffolk e atravessando a costa leste da Inglaterra.

O que no início é uma bela descrição da paisagem e da natureza torna-se uma envolvente crônica sobre o império britânico: seu afortunado e acidental início, sua meteórica ascensão, seus séculos de hegemonia, sua inescapável decadência e o fim de sua influência no mundo. Sebald usa os escombros que encontra e os pontos turísticos que atravessa para contar uma história mundial da ação do império britânico - as inúmeras colônias, a Irlanda separatista, Conrad e Casement no Congo, a Guerra do Ópio, as duas grandes guerras, as intervenções na China, os inúmeros exilados.

Sebald nunca foi tímido em revelar suas influências: dedicou ensaios a Robert Walser, Franz Kafka, Thomas Bernhard e, principalmente, ao notável Jean Améry. A novidade Sebald nasceu velha, o que é sua melhor qualidade. O que torna inesquecível seu trabalho é a qualidade da prosa: cinzelada, equilibrada, elegante, envolvente. Há um senso espartano em cada uma de suas frases, mesmo quando elas começam a dar voltas intermináveis em redor de uma ideia.

O que separa, em literatura, as crianças dos adultos é o uso narrativo da pontuação. E por um motivo simples: a maneira como um autor organiza seu texto é a representação gráfica da forma como ele vê e mede o mundo. Quanto mais forte for essa consciência, mais justificada é a pontuação, e mais poderosa é a força da prosa. É por esse motivo que os rascunhos de Kafka, muitos deles jamais corrigidos, são mais ricos que os textos reescritos dezenas de vezes de outros autores. Os melhores escritores são, geralmente, aqueles que usam ao máximo os recursos dramáticos da pontuação de forma a representarem a riqueza de suas relações com o mundo. O travessão em Machado de Assis; os dois pontos em João Guimarães Rosa; o ponto e vírgula em João Ubaldo Ribeiro. Sebald foi um mestre contemporâneo da arte da prosa - ele é melhor que V. S. Naipaul nesse quesito, e não há maior elogio possível que esse.

