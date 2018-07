Mestre-sala e porta-bandeira têm 'bateria' nas costas Silva e Nicinha Simpatia, primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Nenê de Vila Matilde, desfilam com uma fantasia futurista. A alegoria, com luzes azuis e adereços transparentes, representando o Iluminismo. O enredo da escola canta a luta pela igualdade no Brasil.