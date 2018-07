Mestres do xadrez Kasparov e Karpov revivem duelo

Dois mestres do xadrez, Garry Kasparov e Anatoly Karpov, revivem nesta semana o duelo histórico de 1984, quando se enfrentaram pela primeira vez pelo título mundial.

O torneio, com 12 jogos, acontecerá na cidade espanhola de Valência.

Há 25 anos, em Moscou, a dupla de então soviéticos disputou o título mundial em um torneio épico que durou cinco meses e que acabou sendo interrompido sem um resultado conclusivo.

Em 1985, Kasparov, nascido no Azerbaijão, tirou do russo Karpov o título de campeão.

'Torneio Cerimonial

O torneio, que obedecerá limites de tempo rigorosos, tem início nesta segunda-feira e terminará na sexta-feira, dia 25.

Os jogos serão transmitidos ao vivo no site da prefeitura de Valência. Os organizadores esperam que milhões de fãs acompanhem o embate de titãs.

Kasparov, hoje com 46 anos, vem se preparando para o duelo na Noruega, jogando com o adolescente prodígio Magnus Carlsen.

Ele descreveu o duelo com Karpov como um "torneio cerimonial".

Nesse meio tempo, Karpov, de 58 anos, vem treinando com um computador e um grupo de mestres na costa da Espanha.

Há 25 anos, os dois jogadores, na época representando a União Soviética, disputaram o título mundial pela primeira vez.

Kasparov, hoje um dos líderes da oposição na Rússia, tinha 21 anos. Karpov tinha 33.

O duelo, que se arrastou durante cinco meses, acabou sendo interrompido pelo então chefe da Federação Internacional de Xadrez Florencio Campomanes. Na época, ele disse que tinha tomado a decisão por razões de saúde.

Os dois jogadores, no entanto, diziam estar dispostos a prosseguir com as partidas.

No torneio de 1985, Kasparov derrotou Karpov, tornando-se o mais jovem campeão mundial e dando início a uma nova era na história do xadrez.

Em 1993, Kasparov saiu da Federação Internacional, formou a Associação Profissional de Xadrez e disputou o título mundial com o inglês Nigel Short.

Ele disse ter sido obrigado a abandonar a Federação por causa de corrupção e problemas administrativos.

Kasparov foi o campeão da Associação de 1993 até 2000, quando foi derrotado pelo russo Vladimir Kramnik.

Karpov foi campeão mundial da Federação entre 1993 e 1999.

O título mundial no xadrez só voltou a ser unificado em 2006. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.