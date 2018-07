Mestrinho lança novo disco no Canto da Ema

O cantor e sanfoneiro Mestrinho lança nesta quinta (21), na casa Canto da Ema, o disco 'É Tempo de Viver'. Além de mostrar regravações do novo trabalho, como Sete Meninas, Te Faço um Cafuné e Festa, haverá canjas do cantor Tato, do Falamansa, e da zabumbeira Thais Nogueira. Mestrinho vai estar acompanhado por Alex Buck (bateria), Michael Pipoquinha (baixo), Vinicinho Magalhães (zabumba), Elton Moraes (triângulo) e Léo Rodrigues (percussão)

Mestrinho vem de uma família de músicos de Itabaiana, no interior de Sergipe. Aos 12 anos, começou a tocar com bandas e logo exposto à influencia das músicas de Sivuca, Oswaldinho do Acordeon, Hermeto Pascoal, Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Gilberto Gil, Milton Nascimento e, principalmente, Dominguinhos, com quem tocou por três anos e que o nomeou um “herdeiro”. Ao lado de Gil, fez turnês em festivais de jazz na Europa, Israel e Uruguai e participou do CD Gilbertos Samba.

Serviço:

Mestrinho

Quinta (21) Canto da Ema

Av. Brigadeiro Faria Lima, 364 - Pinheiros

Telefone: (11) 3813-4708.

Ingresso: R$ 35