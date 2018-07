Met Opera em Sampa

O encontro acontece em abril e contará com uma apresentação seleta, para 92 pessoas, do paraense Atalla Ayan, de 22 anos. O talentoso moço, com apoio financeiro de admiradores daqui, mostra parte do resultado da bolsa que conseguiu na Julliard School em NY.

O total, mesmo, ele apresenta na sua estreia no Metropolitan em maio. James Levine, diretor da casa e da Orquestra de Boston, aliás, não tem dúvidas: o brasileiro tem chance de ser o próximo Plácido Domingo.

Outro lado

Juca Ferreira, do PV, explica sua atual posição política. "Não posso dormir no governo e acordar na oposição", diz o ministro.

Dia C

Ciro e Lula marcaram dia para decifrar seus dilemas: 15 de abril. Problema: o PT paulista insiste em definir candidato até 30 de março.

Polo de atração

Olavo Monteiro de Carvalho vai presidir o conselho de administração de um novo escritório carioca a ser lançado sexta-feira por Eduardo Paes. A exemplo do Thinking London, a ideia é atrair investimentos gerais e, em particular, para a Olimpíada do Rio de 2016. Com ele, na empreitada, estão José Luiz Alquéres, Maria Silvia Bastos Marques e Paulo Ferraz.

Olho por olho

Vem por aí campanha da SOS Mata Atlântica contra os políticos que lutam para alterar o Código Florestal Brasileiro.

A lista, com nomes e fotos, sai em maio. Título? Exterminadores do Futuro.

Corpo presente

A Martins Fontes sonha alto. Acha que consegue ter Cesare Battisti em São Paulo, no lançamento de seu livro, Ser Bambu, em maio. Apostam que Lula decide a seu favor em Abril.

Mão na roda

Neymar, estrela do Santos, ataca em outras frentes: quer entender de direção.

Entrou na autoescola.

Entre quatro patas

Dilma aceitou o convite. Vai ser homenageada com páreo, sábado, na festa dos 135 anos do Jockey Clube. E com ela, pelo Dia Internacional da Mulher, outras mulheres, como Ellen Gracie.

Ela por ela

Rita Lee não resistiu e anunciou, em show no fim de semana no Credicard Hall, quatro razões para não votar em outubro:

Dilma? "Me lembra a professora de piano, que batia em minha mão com a vareta." Serra? "É aquele amigo que só liga quando alguém morre." Ciro? "Não dá. Se fosse a Patrícia Pillar, eu votava..." Marina? "Parece aquele bicho da floresta magrinho que a gente leva pra casa e alimenta para ver se fica um pouco mais fortinho."

Alguém mais ainda está querendo se candidatar?

Ponte aérea

Dois aviões da FAB estão voando quase em tempo integral, com outros do Chile, entre Concepción e vilarejos próximos.

Em dois dias, transportaram 20 toneladas de alimentos, cobertores e água.

Quatro décadas

Para marcar os 40 anos de sua estreia na Fórmula 1, Emerson Fittipaldi preparou exposição de troféus, fotos e o original Copersucar/Ford, modelo em que competiu na categoria em 1976.

O ex-piloto participa, hoje, do Laureus Award, o Oscar do Esporte. Em Abu Dhabi.

Cruzada

FHC vai abrir o evento Não Há Drogados Felizes: Charbonneau Encontra Olievenstein.

Sexta, no Colégio Santa Cruz. O psiquiatra Claude Olievenstein, que morreu em 2008, é autor do best-seller que dá nome ao encontro.

Boa educação

Sem derrubar uma única árvore, 2 mil índios Rikbattsa e seringueiros da Amazônia vão produzir 150 toneladas de castanha e 10 de látex este ano. Parte do projeto União dos Povos da Floresta, com apoio da Petrobrás.

A noite de Kadafi no museu

Impossível chegar perto de Saif El Islam El Kadafi na abertura de sua exposição. Cercado de seguranças, o artista se limitou a liderar um tour e a fazer breves comentários, segunda à noite, no Museu Afro Brasil.

"Este pedaço colado aqui na tela é da minha casa, que foi bombardeada", explica o filho do ditador líbio Muammar Kadafi a Miguel Jorge e Juca Ferreira. Uma hora depois, faz o mesmo com um atrasado Gilberto Kassab.

Saif, muçulmano, recusa presunto cru oferecido pelo garçom. E, camuflando seu copo de uísque com um guardanapo de papel, deixa uma mensagem para o Dia Internacional da Mulher, a pedido da coluna. "Nós, na Líbia, nos orgulhamos muito das nossas mulheres ativas. Há países árabes em que as mulheres são impedidas de dirigir. Nos temos até pilotos", diz o irmão mais manso de Hannibal, acusado de agredir duas funcionárias na Suíça e condenado por bater em uma grávida na França.

Naji Nahas quis homenagear o amigo, que conhece "desde os tempos em que ele estudou na Inglaterra". Mas o cruzamente de agendas não deu certo. E a festa de domingo acabou acontecendo na casa de Ana Paula Junqueira, aspirante ao PV.

Fim de festa e três seguranças da PF escoltam a saída fazendo o trabalho dos guarda-costas armados de Saif. Que tentavam um processo de sedução passando pela idade da pedra: puxavam mulheres pelo braço, beijavam-lhes as mãos e, em um inglês macarrônico, as convidavam para conhecer o... hotel. DÉBORA BERGAMASCO.

Na Frente

Entre punk e rockabilly, Tokyo Savahnah lança ainda neste semestre seu primeiro disco. Padrinhos? Cássia Ávila e Raquel Silveira.

Jorge Gerdau e o filho André foram homenageados em noite de premiação da Confederação Brasileira de Hipismo, no fim de semana. O pai, pelo apoio que dá ao esporte. O filho, pela medalha olímpica.

Os Solistas de Paulínia se apresentam, em abril, no Festival de Ushuaia, na Argentina.

A Fundação Gol de Letra, de Raí e Leonardo, fechou parceria com a Neogama para remodelar o logotipo da ONG.

Marcos Bertoldi é o único brasileiro dos "100 arquitetos mais influentes do mundo", segundo a Architectural Digest.

A AmBev lança, dia 22, Dia Mundial da Água, o Movimento Cyan, para estimular o consumo consciente de água. Com direito a obra de Guto Lacaz, no Ibirapuera.

Carlos Araújo abre no Mube, dia 25, mostra com painéis gigantes inspirados na Bíblia, que o levaram a expor, ano passado, no Vaticano.

A ópera El Niño Judio será apresentada, em abril, no Anhangabaú. Para marcar o 9º aniversário do CCBB.

Kassab, por meio de um tradutor, explicou no museu, a Kadafi, que sabia, sim, algumas palavras em árabe. Mas "only... palavrões".