Meta ajustada de superávit primário é de R$114,7 bi, ou 2% do PIB, em 2015, segundo LDO O governo fixou em 114,7 bilhões de reais a meta de superávit primário ajustada do setor público consolidado para 2015, equivalente a 2 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), informaram os ministérios da Fazenda e do Planejamento nesta terça-feira.