Meta contra gripe é alcançada em 6 Estados e no DF

Outros treze Estados já vacinaram mais de 70% do público-alvo e estão próximos de atingir a meta, como Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Sergipe, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Tocantins, Rondônia, Bahia, Pará e Amapá.

Segundo dados do Ministério, mais de 21,7 milhões de pessoas foram vacinadas em todo o Brasil. Por público prioritário, as coberturas até as 17h desta sexta-feira eram de 79,64% nos trabalhadores de saúde e de 77,99% nas crianças de 6 meses a menores de 2 anos. Em seguida estão pessoas com 60 anos e mais (75,22%), indígenas (49,34%) e gestantes (47,95%).

O Ministério da Saúde recomendou aos Estados e municípios que não atingiram as metas que continuem com a vacinação até chegar ao porcentual de 80%. No ano passado, o balanço da campanha após seu encerramento foi de 79,07% de imunização.

Este ano, pela primeira vez, foram incluídos no público-alvo da campanha as gestantes, as crianças de 6 meses a menores de 2 anos e os trabalhadores de saúde. Foram distribuídas 32,7 milhões de doses da vacina pelo País.