Meta cumpre convenção da ONU, afirma MEC Em nota, o Ministério da Educação (MEC) afirma que a meta do PNE cumpre convenção internacional outorgada pela ONU em 2006, ratificada pelo Brasil. De acordo com o MEC, "as pessoas com e sem deficiência se beneficiam de um sistema educacional inclusivo, que valoriza a diversidade humana e não seleciona ou segrega indivíduos".