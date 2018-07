Meta de Abilio na BRF é conduzir internacionalização

Abilio ressaltou, nesta quarta-feira, que 65 por cento das vendas da companhia são destinadas ao mercado interno, e por isso este é o momento para focar no exterior, sobretudo na venda de produtos de maior valor agregado.

"Fazer a internacionalização será bom demais para a companhia. E trazer experiências de fora vai contribuir para ela crescer ainda mais. Vamos procurar vender mais marcas e não tanto commodities", disse o empresário, em conferência com jornalistas.

A BRF já conta com unidades de produção na Argentina e está construindo uma fábrica em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, prevista para ser concluída neste ano. O próximo passo em estudo é a construção de uma unidade de produção na China.

"Estamos discutindo, revendo a construção desta fábrica, local... Tudo será discutido com calma", disse o presidente executivo da BRF, José Antonio Fay. Ele lembrou que a companhia já conta com uma joint venture na China para a distribuição de produtos.

CONFLITO DE INTERESSES

Abilio Diniz reafirmou que não vê conflito de interesse em manter o mesmo cargo em duas das maiores companhias nas áreas de varejo e alimentos do Brasil.

O empresário foi eleito novo presidente do Conselho da BRF na quarta-feira na assembleia de acionistas, em Itajaí (SC).

Ele defendeu que seu papel na BRF será o de contribuir na melhoria dos processos de gestão da companhia, sem interferir nas questões operacionais.

O executivo disse que teve, na manhã desta quarta-feira, sua primeira reunião com os executivos da companhia para tomar conhecimento do plano estratégico da BRF.

"É o primeiro dia, não tenho percepção exata do que está acontecendo, sei que existe a proposta de um novo modelo de gestão em estudo, mas quero sentir ainda como isso está sendo avaliado, mas não vou contribuir no processo operacional, isso em hipótese alguma. Vou poder contribuir em gestão e liderança", disse.

Questionado sobre o impasse com o grupo francês Casino, que mencionou o conflito de interesses com a manutenção de duas posições, Abilio disse que não vê impasse.

"Vocês não devem imaginar que eu vim aéreo para cá (BRF). Eu estudei muito e consultei muitas pessoas. Eu só faço as coisas com correção. Não há conflito de interesses. Se houvesse, não haveria a menor possibilidade de eu vir", disse Abilio.

EXECUTIVO

Abilio Diniz disse que não tem planos para mudanças drásticas na BRF e afirmou que José Antonio Fay deve seguir como presidente executivo até a sua aposentadoria, prevista para novembro de 2014, antes de completar 61 anos, conforme previsto no estatuto da companhia.

"Fay continuará como CEO e terá meu suporte na BRF. Vou olhar o estatuto para ver o que precisa mudar. Se o Fay quiser, pode se aposentar, mas isso não é necessário", disse Abilio.

(Reportagem de Fabíola Gomes)