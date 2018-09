Meta é fazer do Icesp o maior centro da AL Depois que o médico Giovani Cerri foi nomeado para a Secretaria de Estado da Saúde, Paulo Hoff, que já era diretor clínico do Icesp, assumiu a diretoria-geral. Além de concluir a implantação da estrutura hospitalar - que hoje funciona com 60% da capacidade -, uma das metas de Hoff é fazer com que a instituição seja reconhecida como o maior centro oncológico da América Latina. Inaugurado em 2008, o instituto conta hoje com 247 leitos de internação, 44 leitos de UTI, 61 consultórios médicos e quase 4 mil colaboradores. Atende por mês 12 mil pacientes.