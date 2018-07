Meta é oferecer três simulados no ano que vem

O Simulado Geekie+Estadão será reeditado em 2013, em dose tripla e com uma inovação importante: o uso de Computer Assisted Testing (CAT), que permitirá montar provas "personalizadas". "A ideia é ter um simulado no começo do primeiro semestre, outro antes das férias do meio do ano e o último 45 dias antes do Enem", diz o sócio-fundador da Geekie, Claudio Sassaki.

No ano que vem, o aluno poderá comparar seu desempenho de uma prova para outra, o que Sassaki chama de "análise longitudinal". Os três exames terão o mesmo grau da dificuldade, graças à Teoria de Resposta ao Item (TRI), conjunto de modelos matemáticos empregado no Enem e em outras grandes avaliações nacionais e internacionais. "Se no primeiro simulado o aluno tiver 600 pontos e, no segundo, 700, isso vai representar de fato uma melhora de 100 pontos."

Com o CAT, as provas serão flexíveis. A central da Geekie vai gerar as questões de acordo com a resposta de cada candidato. Quando ele acerta um item, responderá em seguida a uma questão mais difícil. Da mesma forma, se o aluno erra uma determinada questão, o sistema vai pinçar outra mais fácil na sequência. Para o CAT funcionar, o banco de questões da Geekie terá de ser ampliado. "Vamos ampliar gradualmente, ao longo do ano."

Para Sassaki, o exame deste ano mostrou o potencial de parcerias com Secretarias de Educação como as do Ceará e de Goiás para atingir o objetivo principal do exame, que é ajudar na preparação de alunos de escolas públicas. Graças a essas parcerias e a divulgações especiais feitas pelo Centro Paula Souza, que administra escolas técnicas paulistas, e das Secretarias de Educação de Mato Grosso do Sul e da Bahia, estudantes da rede pública lideraram as inscrições.

A adoção do CAT também pode aumentar o grau de competitividade dos alunos da rede pública na disputa por vagas na universidade. A ideia é, a médio prazo, usar os simulados na preparação de alunos de todo o ensino médio, e não só da 3ª série. Com um banco de questões reforçado, o sistema poderá pinçar questões do nível da 1ª ou 2ª séries de acordo com o desempenho de cada estudante.