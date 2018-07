Meta teatro Comemorando 15 anos em 2013, a Cia. do Feijão estreia hoje (19) Armadilhas Brasileiras. Inspirada em três textos de Mario de Andrade, a peça mostra a cisão de um grupo de teatro no meio da montagem de um espetáculo. 120 min. 14 anos. Companhia do Feijão (50 lug.). R. Teodoro Baima, 68, República, 3259- 9086. 6ª e sáb., 21h; dom. e 2ª, 20h. Grátis. Até 17/6.