Metade da OSB rejeita proposta de demissão Metade da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) decidiu, em assembleia realizada ontem, não aderir ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) proposto pela fundação que administra a orquestra. Isso significa que cerca de 45 músicos deverão ser demitidos sem os benefícios que receberiam caso aceitassem o PDV, como a extensão do plano de saúde e o pagamento de salário (variável de acordo com o tempo de OSB), além da concessão de 40% do saldo do fundo de garantia.