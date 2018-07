Metade das fábricas chinesas de brinquedo fechou em 2008

Mais de 3,6 mil fábricas de brinquedos na China fecharam suas portas nos primeiros oito meses deste ano depois que tiveram sua reputação abalada por violar padrões internacionais de saúde e segurança, segundo dados oficiais do governo chinês. De acordo com um relatório divulgado pelo Departamento de Alfândega, o número representa metade do total de produtores de brinquedos do país, maior exportador mundial do setor. Em entrevista à agência estatal chinesa Xinhua, o vice-presidente da Associação de Brinquedos chineses, Liang Mei, disse que 2007 foi o ano "mais difícil em décadas para a indústria". No ano passado, milhares de brinquedos fabricados na China foram recolhidos em todo mundo após apresentarem irregularidades, como presença de substâncias tóxicas ou de objetos, como ímãs, que se soltam facilmente e podem ser engolidos por crianças. O país foi alvo de críticas, e as autoridades chinesas reagiram fechando centenas de fabricantes, revogando 600 licenças de exportação e obrigando outros a cumprir as regras de segurança. Segundo o relatório do governo, para se adequar às novas regras, os produtores tiveram de fazer investimentos, o que aumentou o custo da produção e forçou o reajuste dos preços. A isso, somou-se o fortalecimento do iuan, a moeda chinesa, o que desfavorece as exportações. O governo ainda afirmou que a indústria de brinquedos foi fortemente afetada pela crise financeira mundial, que já resultou na diminuição em 5% das importações de brinquedos chineses pelos Estados Unidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.