Metade das vagas de albergues será desocupada, diz Alda

A prefeita disse que as vagas desocupadas serão preenchidas ?pela população de rua que realmente precisa? e de forma transitória. ?Tem muita gente que ganha R$ 1 mil e continua morando nos albergues por comodismo. Ficam três, quatro anos?, criticou Alda, sem definir prazo para concluir as remoções. Uma ?equipe multidisciplinar? faz o levantamento de quem pode sair dos albergues. A prefeita diz já ter retirado ?cem inquilinos? do Albergue Boraceia, na Barra Funda. ?Ganhei meio albergue novo só com a saída de quem não precisava mais.?

Há pouco mais de cinco meses como secretária, Alda contou também ter desclassificado 40 das cerca de 400 entidades que mantinham contratos com o governo. Dos R$ 615,78 milhões previstos neste ano no orçamento da Assistência Social, cerca de R$ 326,18 milhões serão usados na terceirização de unidades como os albergues e os centros de referência. ?Para quem administra os albergues, esse cara que ganha R$ 1 mil não dá trabalho, é um bom hóspede. Difícil é cuidar de quem está em situação de pobreza extrema. Descobrimos entidades que não atendiam às nossas metas de serviços?, acrescentou.

Entidades que atendem a população de rua do centro temem que as vagas desocupadas pela secretária sejam extintas. Organizações não-governamentais (ONGs) acusam a gestão da vice-prefeita na Assistência Social de ser ?higienista? em relação à região central. Anderson Lopes Miranda, coordenador do Movimento Nacional de Assistência à População de Rua, acusou a secretária de fazer uma ?faxina? no centro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.