Metade dos britânicos assistirá ao casamento real, diz pesquisa

O casamento real está previsto para ser um dos eventos mais vistos pela televisão no ano em todo o mundo. Segundo algumas estimativas, pode atrair uma audiência de até 2 bilhões de telespectadores.

Cerca de 56 por cento do público britânico vai assistir ao segundo na linha de sucessão ao trono britânico casar-se com sua namorada, segundo pesquisa da Ipsos Mori. Menos de um quarto dos britânicos disse que definitivamente não vai assistir ao evento.

Uma parcela um pouco maior de pessoas diz que provavelmente vai assistir ao casamento do que a parcela de pessoas que se diz interessada no evento. Cerca de 53 por cento dos entrevistados manifestaram interesse no grande dia do casal real, contra 47 por cento que disseram ter pouco ou nenhum interesse.

Os britânicos ganharam um feriado público para a ocasião, e a previsão é que milhares deles se reúnam ao longo do trajeto entre o Palácio de Buckingham e a Abadia de Westminster ou assistam ao evento em telões montados em pubs e parques. Haverá festas de rua em todo o país.

Os mais interessados incluem as mulheres (65 por cento), pessoas com 65 anos de idade ou mais (65 por cento), eleitores conservadores (64 por cento) e pessoas de renda mais baixa (59 por cento).

Uma parcela muito maior se manifesta em favor da monarquia. Três quartos dos britânicos são favoráveis à monarquia, contra apenas 18 por cento que gostariam de ver a Grã-Bretanha tornar-se uma república. Essa cifra mudou pouco desde que a Ipsos Mori começou a formular a pergunta, em 1993.

A rainha Elizabeth subiu ao trono há quase 60 anos, sendo a monarca a ter o terceiro reinado mais longo na história britânica.