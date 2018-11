Metade dos mortos de SP por gripe A era doente crônico Os portadores de doenças crônicas ainda são as maiores vítimas da Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína, no Estado de São Paulo: 56% dos óbitos de 2009 foram de pessoas com obesidade, pneumopatias e cardiopatias. É o que revela o levantamento realizado pelo Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde, divulgado hoje. Os portadores de doenças crônicas fazem parte de um dos grupos prioritários para imunização e devem se vacinar até 23 de abril, junto com gestantes e crianças com idade entre seis meses e dois anos.