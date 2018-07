Metade dos templos está irregular em Sorocaba-SP

A lei foi criada depois que um templo da Igreja Renascer desabou em São Paulo, em 2009, causando a morte de nove pessoas, além de dezenas de feridos. O prazo para os estabelecimentos se adequarem à legislação foi prorrogado para abril, mas apenas 89 já foram aprovados em vistorias do Corpo de Bombeiros. Um total de 556 não tem sequer a inscrição municipal que autoriza o funcionamento e são considerados clandestinos.

O secretário reuniu quarta-feira (16) representantes de 70 instituições religiosas para cobrar providências. No ano passado, a fiscalização interditou dois templos porque as instalações colocavam em risco os frequentadores. Porta-vozes de igrejas consideradas pequenas alegam dificuldades para cumprir as normas. O pastor Marco Antonio de Assis, da Comunidade Aliança Eterna, alegou ser mais fácil abrir um bar do que uma igreja. A congregação fechou três unidades usadas para reuniões com usuários de drogas por não ter condições de cumprir as exigências.