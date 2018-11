Metade dos voos nacionais estão atrasados em Cumbica Quase a metade dos voos nacionais que deveriam decolar nesta manhã do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, estão atrasados, de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Até as 10 horas, 29 dos 60 voos programados registraram atrasos superiores a 30 minutos. Não houve cancelamentos.