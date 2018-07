Metalúrgico diz que pensou até em roubar

O Brasil tem sido apontado como um dos mais bravos sobreviventes da crise global. A crise pode ter se dissipado para alguns analistas financeiros e organismos multilaterais, mas ainda atormenta a vida de empresários e trabalhadores, para quem a debilidade econômica bate à porta todos os dias em forma de contas vencidas, telefonemas do gerente do banco, corte do fornecimento de luz e desentendimentos familiares.

Metalúrgico há 35 anos, Davi Dalécio, 48 anos, funileiro industrial, conta, constrangido e emocionado: "Já pensei até em roubar, mas não vou fazer isso. Quando cortaram a luz da minha casa por causa de uma conta de R$ 80 tive de acampar com minha mulher e meus dois filhos na casa da minha sogra. Eu me sinto envergonhado, humilhado. A crise fez um estrago que ainda não passou."

Dalécio é funcionário da Lawes, metalúrgica de São Bernardo do Campo (na Grande São Paulo) especializada na produção de máquinas para a indústria farmacêutica. A crise fez com que os clientes da fábrica cancelassem ou adiassem os pedidos para novos equipamentos. E o problema de caixa que vinha se acumulando nos últimos anos se agravou. A empresa, que nos bons tempos chegou a ter 150 empregados, hoje tem 26 "heróis". Heróis? Isto mesmo. Os trabalhadores que ainda dão expediente na metalúrgica estão com cinco salários atrasados.

Walter Ishizuka, gestor da companhia, tem administrado os negócios ao lado de uma comissão de funcionários e com o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Ele precisa encontrar uma forma de tirar a empresa do buraco. A empresa toda está penhorada e o passivo, numa conta conservadora, é de R$ 30 milhões.

O metalúrgico e os colegas têm contado com doações de outros metalúrgicos do ABC. Já receberam cesta básica e com o dinheiro arrecadado a empresa pode comprar material para o dia a dia, como tinta para manutenção e copos de plástico para o cafezinho.