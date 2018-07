Metalúrgicos da Embraer entram em greve por tempo indeterminado, diz sindicato

Os metalúrgicos da fabricante de aeronaves Embraer entraram em greve nesta quarta-feira por tempo indeterminado, reivindicando aumento na oferta de reajuste salarial feita pela empresa, informou o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região.

A empresa ofereceu reajuste de 7,4% nas últimas negociações ante reivindicação dos trabalhadores de aumento de 10%. Segundo o Sindicato, a proposta da Embraer representa aumento real de salário de 1% e está abaixo do obtido por metalúrgicos de outras fábricas da região.

Os metalúrgicos também reivindicam congelamento do valor do desconto do convênio médico e estabilidade no emprego.

Em 21 de outubro, os metalúrgicos da Embraer realizaram paralisação de 24 horas para pressionar a empresa a aumentar a proposta de reajuste salarial. A oferta na ocasião era de reajuste de 6,6%. Apesar do aumento da proposta desde então, o avanço não foi considerado suficiente pelos trabalhadores, informou o sindicato.