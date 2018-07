Metalúrgicos fazem plenária antes de missa para ex-líder A missa de sétimo dia do sindicalista Eleno Bezerra será celebrada hoje, às 19h, no saguão do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, na Liberdade, no centro da capital paulista. Antes, porém, às 17h, sindicalistas realizam uma plenária com representantes da categoria para discutir a situação do sindicato após a morte do presidente, a transição do cargo, assumido pelo secretário-geral Miguel Torres na segunda-feira, e os próximos passos da campanha salarial. A direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM), da Força Sindical, que também era presidida por Eleno, organizou uma missa na Catedral de Brasília, marcada para 18h15. Eleno Bezerra morreu no último sábado, em um acidente de trânsito ocorrido em Mairiporã, na Grande São Paulo. Ele assumiu a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos em janeiro de 2003, e em outubro de 2005, também passou a comandar a CNTM.