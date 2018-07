Metalúrgicos fecham Dutra em São José dos Campos

A interdição ocorreu entre 9h30 e 9h50, quando o local foi liberado. Policiais rodoviários acompanham a passeata. Dez minutos depois, a via tinha lentidão do km 153 ao km 154, na pista expressa.

Os metalúrgicos reivindicam 17,45% de reajuste salarial. A Jornada Nacional de Lutas está sendo organizada pelas organizações: CSP-Conlutas, Intersindical, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e Assembleia Nacional dos Estudantes - Livre (Anel), entre outras.

Os manifestantes caminham em direção ao centro de São José dos Campos, onde irão se encontrar com representantes de outras entidades. Além dos metalúrgicos, participarão das atividades ao longo do dia entidades do movimento popular e estudantil, trabalhadores dos Correios, petroleiros, professores e aposentados.