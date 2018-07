Metas estaduais à ONU Os governadores de Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Distrito Federal e Rio Grande do Norte entregaram ontem à ONU um documento com metas dos Estados brasileiros sobre o desenvolvimento sustentável. Muitos dos chefes de Executivo que confirmaram presença na "Cúpula Mundial de Estados e Regiões" não compareceram ao evento, paralelo à Rio+20. As metas e pedidos dos governadores aos chefes de Estado de todo o mundo, que começam amanhã sua cúpula, receberam o nome de "Documento do Rio" e foram entregues pelo governador Sergio Cabral (PMDB) à secretária executiva da ONU para mudança climática, Christiana Figueres. O secretário estadual de Meio Ambiente do Rio, Carlos Minc, disse que o documento prevê a intenção de reduzir, até 2020, entre 20% e 30% do consumo de energia nos prédios públicos. Mas nem todos os governadores sabiam o conteúdo do texto. / TIAGO ROGERO