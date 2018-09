Metas foram reduzidas para evitar fracassos

A meta de criação de áreas protegidas ficou em 17% para ecossistemas terrestres e de água doce e 10% para ecossistemas marinhos e costeiros. A cobertura hoje é de 13% e cerca de 1%, respectivamente. A meta mínima almejada pelo Brasil era de 20% e 10%. "Foi um pouco frustrante", avaliou Claudio Maretti, superintendente de Conservação da WWF-Brasil. A resistência às metas mais ambiciosas vieram, surpreendentemente, de países em desenvolvimento da região tropical, em especial da África e do Sudeste Asiático, e não dos países ricos do Hemisfério Norte.

"Alguns países infelizmente ainda têm uma visão ultrapassada de que a conservação da natureza atrapalha o desenvolvimento", disse Maretti ao Estado.

"O importante agora é que esses 4% extras (acima da cobertura atual de 13% em ambientes terrestres) sejam criados em áreas críticas para a biodiversidade", disse Russ Mittermeier, presidente da ONG Conservação Internacional, que defendia uma meta de 25% e 15%.

A meta para a redução da perda de hábitats ficou em "pelo menos 50% ou até próximo de 100%, onde for possível", com uma menção especial ao desmatamento de florestas. A meta sobre financiamento teve de ser diluída para ganhar a aprovação dos países desenvolvidos. Em vez do aumento de dez vezes inicialmente proposto, o texto final pede apenas um "aumento substancial" do volume de recursos destinados à conservação.

A negociação de um mecanismo de financiamento para implementação da convenção também foi extremamente complicada - foi o único ponto levado à plenária e não aprovado.