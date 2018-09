Metas são do ano 2000 Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio são metas pactuadas pelo Brasil e outros 190 países da Organização das Nações Unidas para melhorar indicadores sociais, ambientais e econômicos até 2015. As oito metas foram definidas em reunião da Cúpula do Milênio, realizada em Nova Iorque, em 2000. Subdividem-se em 18 objetivos e 48 indicadores. O Brasil tem se destacado em algumas áreas, principalmente na promoção da igualdade entre os sexos e no combate à pobreza extrema e à fome, assim como à mortalidade infantil. Objetivos relativos a educação e meio ambiente foram alcançados em parte.