Meteorito cai em casa no RJ

Um pequeno pedaço de meteorito de 600 gramas caiu no jardim de uma casa em Varre-Sai, no Rio. Há 141 anos um fenômeno do tipo não era registrado no Estado. No País, um meteorito não caía há 19 anos. Segundo a astrônoma Maria Elizabeth Zucolotto, a pedra é um condrito, a classe de meteorito mais abundante entre os que caem na Terra. Segundo a pesquisadora, o pedaço era parte de uma pedra de cerca de 20 quilos. / AFP