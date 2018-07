Meteorologia prevê baixa umidade do ar no Centro-Oeste Tempo seco e sol vão predominar hoje em grande parte do País, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). A umidade relativa do ar estará baixa, com valores que poderão ser inferiores a 30%, principalmente em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Também há risco de baixa umidade do ar na Região Sudeste, em especial no norte de São Paulo.