Meteorologia prevê chuva no Sul do País

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), no litoral do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina choverá de forma isolada. Entre o leste do Rio Grande do Norte e de Alagoas haverá muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Em algumas localidades poderá ocorrer acumulados de chuva.

Áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva no centro-norte do Amazonas, norte do Pará, em Roraima, Amapá, norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Nas demais áreas do País a massa de ar seco seguirá predominando deixando o dia ensolarado e com baixos valores de umidade relativa do ar em alguns pontos do Centro-Oeste e Sudeste.