Meteorologia prevê chuva para o Nordeste do País

Também há previsão de chuva para o Sul do Brasil. Áreas de instabilidade vão deixar o céu nublado e com chuva no Estado gaúcho. Pode chover ainda no sul de Santa Catarina. No Norte, o tempo continuará abafado e haverá condição para pancadas de chuva.

Nas demais áreas do Brasil, o ar mais seco manterá o dia com muito sol e pouca nebulosidade. Por isso, no período da tarde haverá condições para baixa umidade relativa do ar, principalmente sobre o Centro-Oeste.