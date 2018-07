Meteorologia prevê ciclone no cinturão de minério da Austrália

A tempestade tropical deve se desenvolver e se tornar um ciclone no final do sábado ou no domingo, próximo ao Estado de Western Australia.

"Na próxima semana deve haver riscos significantes de que esse sistema vire um severo ciclone tropical e atinja Pilbara ou West Kimberley", informou o escritório em seu website.

A região de Pilbara é a responsável por movimenta quase metade do minério de ferro marítimo do mundo, a maior parte para as siderúrgicas na China, Japão e Coreia do Sul.

A área abriga Port Hedland, responsável por movimentar cerca de um quinto do minério de ferro marítimo negociado no mundo, e é utilizado pela BHP Billiton, Fortescue Metals Group e Atlas Iron.

Os portos de Dampier e Cape Lambert, utilizados pela Rio Tinto, maior mineradora australiana, também estão localizados na região de Pilbara.

(Reportagem de Rebekah Kebede)