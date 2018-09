Meteorologia prevê mais um dia de chuva no Nordeste

No norte do Maranhão, no nordeste da Bahia, no oeste de Sergipe, de Alagoas, faixa central de Pernambuco e da Paraíba, o dia será de sol com nebulosidade variável e pancadas de chuva. No Recôncavo Baiano o tempo fica instável, com aberturas de sol e chuva a qualquer hora. No leste entre Sergipe, Alagoas e Pernambuco, o tempo também fica nublado com chuva. Nas demais áreas da região haverá predomínio de sol.

Amanhã também será um dia de chuva na região. No leste entre o Rio Grande do Norte e nordeste de Alagoas, o tempo fica instável, com aberturas de sol e chuva a qualquer hora. O dia fica nublado no sudeste da Bahia. No noroeste do Maranhão, norte do Piauí e do Ceará, o sol aparece entre nuvens e com possibilidade de pancadas de chuva.