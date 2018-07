Meteorologista da BBC faz gesto obsceno ao vivo

A BBC fez um pedido oficial de desculpas após um meteorologista ter feito um gesto obsceno durante a transmissão ao vivo da previsão do tempo.

A gafe foi ao ar na manhã de terça-feira no canal de notícias BBC News 24, transmitido somente para a Grã-Bretanha.

O homem do tempo Tomasz Schafernaker mostrou seu dedo médio após o âncora Simon McCoy ter chamado a previsão do tempo dizendo que ela seria "100% precisa".

Após perceber que seu gesto estava sendo transmitido ao vivo, um visivelmente surpreso Schafernaker tentou disfarçar, fingindo que estava coçando seu queixo.

"Tem sempre um erro, aí está...", afirmou McCoy assim que a imagem do colega foi tirada do ar.

'Não foi aceitável'

"O apresentador no estúdio reconheceu que um erro tinha sido cometido, e pedimos desculpas por qualquer ofensa", afirmou um porta-voz da BBC.

"Tomasz não sabia que estava no ar, e apesar de seu gesto ter sido mostrado por apenas um segundo, não foi aceitável", disse o porta-voz.

Schafernaker posteriormente também postou um pedido de desculpas em seu site. "Antes de um boletim do tempo ao vivo, eu fiz um gesto brincando com meus colegas apresentadores e sem aviso a câmera me mostrou ao vivo no estúdio do tempo", disse.

"Sinto muito por qualquer problema que possa ter sido causado pelas minhas ações", afirmou.

Polêmica

Schafernaker trabalha para a BBC desde 2001, primeiramente em programas regionais e, desde 2006, em programas transmitidos para toda a Grã-Bretanha.

Esta não é a primeira vez que o apresentador, nascido na Polônia, é motivo de polêmica.

Durante uma transmissão em meio a uma onda de frio, o âncora chamou-o para a previsão apontando para o gráfico da previsão e dizendo: "Acho que você tem uma bola congelada aí".

"Só uma", respondeu Schafenaker, antes de cair na gargalhada.

Em uma outra ocasião, num programa de rádio, o meteorologista cometeu uma gafe ao dizer que os frequentadores de um festival de música poderiam esperar chuva e um "muddy shite" (em tradução livre, cocô enlameado) em vez de "muddy site" (local enlameado).

Em 2007 ele já havia pedido desculpas por chamar uma região no norte da Escócia de "terra de ninguém" durante uma transmissão ao vivo.

Em janeiro deste ano, ele também provocou surpresa ao posar apenas de cueca para a capa de uma revista gay. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.