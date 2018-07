MetLife monta unidade separada de gestão de ativos

"Gestão de ativos é um negócio eficiente em termos de capital com retornos sobre patrimônio líquido atrativos", disse o vice-presidente de investimentos do MetLife, Steven Goulart, em comunicado. "A forte demanda por ativos privados de alta qualidade entre investidores institucionais faz com que este seja um momento atraetne para uma entrada no mercado".

A MetLife, maior seguradora de vida norte-americana, que gere cerca de 500 bilhões de dólares em ativos contábeis gerais para detentores de seguros, atualmente tem uma pequena unidade de negócio de gestão terceirizada com foco em fundos de índices.

A MetLife está reorganizando seus grupos do mercado imobiliário e de colocação privada para facilitar a expansão.

O chefe global de investimentos imobiliários da seguradora, Robert Merck, continuará a chefiar o grupo que foi renomeado MetLife Real Estate Investors. Ele atualmente gere cerca de 43 bilhões de dólares em hipotecas comerciais e 10 bilhões de dólares em investimentos imobiliários diretos. Merck coordenará os negócios internos e externos.

O novo grupo de estratégias par ações será chefiado por Mark Wilsmann, que liderou o negócio de hipotecas comerciais da MetLife desde 2003.

O novo grupo de estratégias de dívida, que captará recursos para projetos imobiliários de investidores institucionais que incluem outras seguradoras, planos de aposentadoria e fundos de recursos soberanos, será presidido por Brian Casey. Ele tem gerido a divisão imobiliária da MetLife em Washington, D.C.

(Reportagem de Jed Horowitz)