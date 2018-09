Método chegou ao Brasil há 102 anos Um lavrador chinês apareceu degolado. Para resolver o crime, os outros lavradores foram obrigados a deixar suas foices no chão, ao ar livre. As moscas pousaram em apenas uma delas, atraídas pelos restos de sangue. A história, narrada em um livro do século 13, escrito pelo chinês Sung Tzu, é a referência mais antiga ao uso da entomologia forense.