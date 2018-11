Método farmacológico faz ressurgir medo já superado em teste com ratos

Pesquisadores do Rio Grande do Sul conseguiram ressuscitar medos já superados em ratos. O experimento, descrito na revista científica americana PNAS, lança luz sobre os mecanismos da memória e pode contribuir para a criação de métodos mais eficazes para tratar condições como o estresse pós-traumático.

Técnicas de psicoterapia recorrem, com frequência, à criação de memórias capazes de se sobrepor a uma recordação que causa medo.

Terapeutas podem sugerir a uma pessoa com pânico de elevador, por exemplo, que ela se imagine dentro do aparelho: entrando e saindo, subindo e descendo. Dessa forma, tentam habituá-la a uma nova memória - "elevadores são um meio de locomoção seguro" -, capaz de libertá-la da sua percepção primitiva ("elevadores são perigosos"). Os cientistas chamam essa nova memória de memória de extinção.

O problema é que, cessada a terapia, o medo original pode retornar, aponta o neurocientista Martin Cammarota, do Centro de Memória do Instituto do Cérebro da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e líder do grupo que publicou o trabalho na PNAS.

"A pesquisa procura entender melhor como funcionam as memórias de extinção", diz Cammarota. "Assim, talvez seja possível melhorá-las para que perdurem mais tempo ou para que a terapia baseada nelas seja mais efetiva."

No experimento com os ratos, os neurocientistas conseguiram realizar a operação inversa: enfraquecer a memória de extinção dos animais (mais informações nesta página) e, dessa forma, fizeram ressurgir o medo.

Cammarota explica que, quando memórias são recordadas, se tornam temporariamente maleáveis e podem ser submetidas a um de dois processos: reconsolidação - uma espécie de atualização com os dados novos da situação que motivou a recordação - e extinção - quando surge uma memória de extinção que enfraquece a recordação anterior.

Experiência. No experimento, os cientistas comprovaram que as memórias de extinção também estão sujeitas à maleabilidade quando são recordadas. Assim, são susceptíveis a reconsolidação ou extinção. Ratos aprenderam que "descer de uma plataforma na gaiola" implica em "levar choque no chão da gaiola". Ou seja, adquiriram a memória traumática do medo de descer da plataforma.

Depois, os cientistas estimularam a criação de uma memória de extinção. Os animais eram colocados na plataforma e quando, depois de um bom tempo, desciam receosos para o chão da gaiola não levavam choque nenhum, o que motivava o surgimento de uma recordação de sinal contrário: "não há porque ter medo de descer da plataforma".

Os animais eram colocados, então, na plataforma para que recordassem que era seguro descer ao chão, o que tornava a memória de extinção vulnerável à mudanças. O cérebro necessita sintetizar algumas proteínas na região do hipocampo para realizar tanto a reconsolidação quanto a extinção de uma memória. Os cientistas injetaram substâncias capazes de inibir a produção dessas proteínas. Como resultado, restaram apenas vestígios da memória recém-recordada que havia libertado os ratos do medo. Eles voltaram a sentir receio de sair da plataforma.

"Também comprovamos que a memória original não desaparece simplesmente quando surge a de extinção, pois ela volta a aparecer quando a segunda se enfraquece", aponta Cammarota.