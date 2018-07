Método permite ?leitura? de sonhos

Para chegar à conclusão, publicada esta semana na revista Science, os cientistas dependeram da paciência de três voluntários que, por mais de 200 vezes cada um, foram acordados durante sonecas e solicitados a relatar com o que estavam sonhando no estágio mais precoce do sono. Em 75% das vezes, os participantes lembraram-se das imagens que experimentaram no sono.

"O mesmo padrão foi encontrado quando as pessoas sonharam com determinado objeto e quando elas olharam para o objeto enquanto acordadas", disse o neurocientista Yukiyasu Kamitani, principal autor do estudo.

Durante todo o processo, que foi feito em várias sessões ao longo de 10 dias, eles permaneceram deitados com a cabeça no interior de um aparelho de ressonância magnética funcional. No fim dessa fase, foi feita uma análise textual dos relatos e foram criadas categorias para classificar as imagens descritas pelos voluntários. Os pesquisadores, então, selecionaram as categorias que apareciam em pelo menos 10 relatos e mostraram imagens desses objetos para os mesmos participantes, desta vez acordados, enquanto eram submetidos novamente à ressonância magnética.

Os padrões de atividades cerebrais identificados como resposta a cada uma das imagens vistas durante a vigília foram usados para "treinar" um computador a entender de que maneira o cérebro reage aos estímulos visuais. Por último, esse modelo computacional foi aplicado para interpretar as informações sobre atividades cerebrais coletadas durante o sono dos participantes.

O resultado foi que o decodificador conseguiu captar as imagens que se passavam na mente dos sonhadores com 60% de precisão, após comparação desses dados com os relatos pós-sonho.

Não existe nenhuma evidência científica de que o conteúdo dos sonhos possa ter qualquer significado especial relacionado ao cotidiano do sonhador, de acordo neurologista Shigueo Yonekura, especialista em sono pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ainda assim, ele vê o estudo como um avanço no sentido de "desvendar os mistérios do cérebro".

Sobre a utilidade de saber com o que as pessoas estão sonhando, Kamitani observa que, hoje, a função do sonho é desconhecida. "Se nós podermos relacioná-lo à nossa experiência acordada, isso pode levar a um melhor entendimento de sua função." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.