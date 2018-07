Método permite obter genoma de 1 única célula Cientistas da Universidade Harvard anunciaram na última edição da revista Science o desenvolvimento de uma nova técnica de sequenciamento de DNA, capaz de sequenciar com precisão e cobertura adequadas o genoma completo de uma única célula. Um avanço com aplicações importantes no campo da medicina forense e da reprodução assistida, em que as amostras de DNA disponíveis para análise são bastante limitadas.