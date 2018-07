Métodos de conhecimento

Enquanto isso, aqui na Terra o conhecimento deve ser incentivado, despindo-se dos dogmas que a pseudociência e a religião impõem. Nossa humanidade é criativa e, por isso, se aproxima da entrada à Nova Era por meio de caminhos surpreendentes. Quando se dedicam a conhecer, as almas humanas são corajosas e peculiares. Algumas o fazem vagarosamente, porque temem ser ridículas. Outras impõem seus métodos particulares e há ainda as que se dedicam a experimentar na prática tudo que pensam. Tanto melhor, que todas as pessoas descubram a verdade pelos seus próprios meios, porque assim acelerarão a derrubada do decrépito edifício dos dogmas que só resistem porque são antigos. Porém, o que for antigo não é necessariamente verdadeiro.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Colaborar para que outras pessoas cresçam e apareçam é, teoricamente, uma maneira nobre de agir. Porém, onde está a nobreza humana atualmente? Oculta, porque no dia a dia não é isso que rege os relacionamentos.

TOURO 21-4 a 20-5

A ideia de cuidar melhor de si, de seu corpo, de sua mente, de sua alma, há de ser vinculada ao fato de ter maior energia

à disposição para colaborar com as pessoas próximas que precisam de mais amor e compreensão.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

As complicações assustam num primeiro momento, mas se você tiver presença de espírito para enxergar um palmo além do susto, encontrará a oportunidade de dar uma reorientada radical nos assuntos mais importantes.

CÂNCER 21-6 a 21-7

As atitudes que algumas pessoas tomam em relação a assuntos que sua alma considera importantes são, no mínimo, decepcionantes. Porém, tudo isso servirá para equilibrar melhor a dinâmica desses relacionamentos.

LEÃO 22-7 a 22-8

Continuar tudo igual e deixar tudo como está não são opções disponíveis na atualidade. A decisão mais sábia seria também a mais difícil, enfrentar tudo que foi feito errado e consertar as distorções provocadas pelas mentiras.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Neste momento, a vitória se entremeia com a derrota, porque é uma situação de equilíbrio. Sua alma perceberá que a condição mais difícil de sustentar é essa mesma, a do equilíbrio que todo mundo busca, mas ninguém pratica.

LIBRA 23-9 a 22-10

Brilhe sem pudor nem temor, brilhe ainda que essa luz atraia críticas e insultos. Assim mesmo são as coisas, quanto mais brilhante for a luz, mais insetos serão atraídos, mas não só, também seres maravilhosos vêm por aí.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Conhecer a verdade provoca uma revolução sem precedentes, mas de natureza íntima. Demorará um bom tempo para essa revolução íntima atingir o lado concreto da existência, através de hábitos e atitudes consumados.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Nas horas boas, dos sorrisos e tapinhas nas costas, todo mundo é amigo, todo mundo está bem disposto a ajudar. Quando começam a acontecer os apertos do destino, as pessoas fogem como ratos de navio que vai afundar.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Nada acontece por

si só, de forma automática. Você deve esforçar-se para fazer as coisas acontecer, porque é pelo resultado do próprio esforço que a corrente infinita de Vida se manifesta no mundo

humano.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Aproveite os problemas difíceis de resolver para conhecer melhor a natureza das pessoas com que sua alma está envolvida atualmente. Conheça melhor as virtudes e vícios dessas pessoas, mas sem criticar nada.

PEIXES 20-2 a 20-3

As rotinas são boas, desde que sirvam à preservação da alegria. Porém, quando as rotinas vão na direção contrária dessa intenção, então será propício fazer o necessário para subvertê-la, inserindo novidades.