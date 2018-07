Metrô amplia número de trens fora do horário de pico

A partir desta segunda-feira, 4, o Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão aplicar uma nova estratégia operacional para reduzir o intervalo entre as composições. O Metrô vai colocar mais trens em circulação nas linhas 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi) e 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera-Palmeiras/Barra Funda) fora dos chamados horários de pico (das 9 às 16 horas e das 20h30 às 23h30). A iniciativa tem o objetivo de melhorar o conforto para os usuários com a realização de mais viagens e incentivar o uso do sistema fora dos horários de pico. O intervalo entre as composições na Linha Azul será reduzido para 140 segundos, 7 segundos a menos que o previsto atualmente. Por conta da mudança, serão mais 15.400 lugares nesse período. A mudança vai gerar uma redução de 10 segundos no intervalo médio, passando para 145 segundos. Serão mais 3.400 lugares no período. A Linha 3-Vermelha, no período entre 9 e 16 horas, contará com 30 composições. O intervalo médio entre trens cairá para 133 segundos, redução de 10 segundos em relação ao programado atualmente. Essas melhorias vão garantir mais 18.700 lugares. No horário noturno, das 22 às 23 horas, será colocado mais um trem à disposição dos usuários, chegando a 29 composições. O intervalo médio baixará de 151 para 143 segundos. Com essas alterações, serão oferecidos mais 1.800 lugares. Já a CPTM vai reduzir, pela segunda vez nesse ano, os intervalos entre os trens fora dos horários de pico (8h30 às 17 horas), inclusive aos sábados, domingos e feriados. A mudança mais significativa ocorre nas linhas 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú) e 11-Coral, no trecho entre Luz e Guaianazes, onde o tempo de espera nas plataformas cairá de 10 para 8 minutos, nos dias úteis e sábados, representando um aumento de 20% na capacidade de transporte nesses períodos. Os intervalos da Linha 9 também caem aos domingos, das 8 às 18 horas: de 16 para 10 minutos.