Metrô amplia sistema de recarga do Bilhete Único em SP

Com isso, o número de pontos assistidos de carga e recarga do Bilhete Único passará de 70 para 80 nas 62 estações do sistema metroviário. As máquinas de atendimento automático passarão de 23 para 182 e a quantidade dos equipamentos de recarga automática de Vale-Transporte e consulta de saldos de 254 para 353.

Com a mudança, o número de empresas responsáveis por esses serviços passa de um para quatro. Isso permitirá a redução de filas para carga e recarga dos cartões de Bilhete Único, segundo o Metrô. Os guichês das estações que vendem os bilhetes unitários não terão nenhuma alteração no atendimento.

A partir de hoje, as estações que terão novas cabines de atendimento assistido para carga e recarga do Bilhete Único são: Ana Rosa, Vila Mariana, Santa Cruz, Praça da Árvore, Saúde, São Judas, Tucuruvi, Parada Inglesa, Jardim São Paulo, Santana, Brigadeiro, Paraíso, Santos-Imigrantes, Alto do Ipiranga, Corinthians-Itaquera, Artur Alvim, Patriarca, Guilhermina-Esperança, Vila Matilde, Penha, Palmeiras-Barra Funda, Marechal Deodoro, Santa Cecília, República e Pedro II.

Em meados de setembro, os serviços serão levados para mais 15 estações: Anhangabaú, Bresser-Mooca, Belém, Tatuapé, Carrão, Vila Madalena, Sumaré, Clínicas, Consolação, Trianon-Masp, Chácara Klabin, Butantã, Faria Lima, Pinheiros e Paulista. O restantes das estações terão a instalação prevista a partir da segunda quinzena de setembro.

Mais detalhes sobre o sistema de recargas do Bilhete Único no Metrô podem ser conhecidos no site www.metro.sp.gov.br ou também pela Central de Informações do Metrô (tel. 0800 7707722). Para mais comodidade nesse período, o Metrô recomenda a recarga com antecedência.