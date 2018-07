Metrô calcula prejuízo de R$ 73 mil com protesto O Metrô contabilizou um prejuízo de R$ 73 mil com as estações depredadas nessa quinta-feira, 6, por causa do protesto contra o aumento das passagens no transporte público em São Paulo. O reajuste das tarifas, de R$ 3,00 para R$ 3,20, válidos para os ônibus da capital, trens e metrô, motivou o fechamento da Avenida Paulista, a destruição do mobiliário da via e o confronto entre manifestantes e policiais na noite de ontem.