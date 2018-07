Metrô começa a emprestar bicicletas neste sábado

As estações Corinthians-Itaquera, Guilhermina-Esperança, Carrão e Sé do Metrô paulistano começaram a disponibilizar dez bicicletas para empréstimo cada neste sábado, 27. O usuário terá 30 minutos gratuito. Se ultrapassar o limite de tempo, pagará R$ 2 por hora ou R$ 50 a diária. Todas as estações que oferecerão o serviço fazem parte da Linha 3 - Vermelha do Metrô. Veja também: Especial mostra como os paulistanos se locomovem Uso de transporte público cresce na região metropolitana de SP Viagens de bicicleta em São Paulo dobram em dez anos Política de transporte de São Paulo ignora bicicletas como meio O serviço é uma parceria da companhia estatal com a seguradora Porto Seguro, que já oferece o serviço de empréstimo gratuito de "magrelas" para usuários de hotéis de São Paulo parceiros da empresa. Desde o dia 17 de setembro, bicicletas estão liberadas no Metrô fora do horário de pico Além do empréstimo, o Metrô anunciou também espaços para estacionamento de bicicletas. Na Sé, estarão disponíveis dez vagas. Nas estações Corinthians-Itaquera, Guilhermina-Esperança e Carrão, serão 100 vagas. Estão previstas também inaugurações de sete paraciclos (estrutura metálica para estacionar e acorrentar as bikes) em quatro estações da Linha Vermelha e em outras três da Linha 5 - Lilás.